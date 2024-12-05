Osmaniye’de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Osmaniye’de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 kişi tutuklandı

Osmaniye'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde sosyal paylaşım platformları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen Atakan U. ve Ayşe U.'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye’de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 kişi tutuklandı

Osmaniye’de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 kişi tutuklandı

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