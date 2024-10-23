Rögar kapağı hırsızları tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rögar kapağı hırsızları tutuklandı

Osmaniye’de cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını çalan biri kadın 2 kişi yakalandı. Sorgulama sonrası tutuklanan şüphelilerden bir tanesinin 3 ayrı suçtan dolayı kaydının bulunduğu öğrenildi.

Osmaniye'de rögar kapağı hırsızları 177 saatlik güvenlik kamera kayıtları izlenerek yakalandı.

Osmaniye'de bazı sokaklarda bulunan rögar kapaklarını çaldığı tespit edilen 2 hırsız 177 saatlik güvenlik kamera kayıtları izlenerek yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı mahallelerde bulunan rögar kapakları çalındı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 177 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler rögar kapaklarını çaldığı tespit edilen 7 ayrı suç kaydı bulunan Mustafa K. ve 3 suç kaydı bulunan Dilara B.'yi yakaladı. Adli makamlarca tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

Suç eşyasını satın alan 8 adet suç kaydı bulunan Zübeyde C. isimli kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Osmaniye’de rögar kapağı hırsızları kamerada

Osmaniye’de rögar kapağı hırsızları kamerada

Osmaniye’de rögar kapağı hırsızları kamerada

Osmaniye’de rögar kapağı hırsızları kamerada

Osmaniye’de rögar kapağı hırsızları kamerada

Osmaniye’de rögar kapağı hırsızları kamerada

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