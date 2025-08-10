Osmaniye'de sıcaklıklar pompaları vurdu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Osmaniye'de sıcaklıklar pompaları vurdu

Osmaniye'de yüksek hava sıcaklıklar akaryakıt istasyonunun pompasını dahi bozdu. Vatandaşlar arıza nedeni ile benzin alamadı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 45 derece sıcak havadan etkilenen akaryakıt istasyonundaki pompa sistemi bir süre devre dışı kaldı.

İstasyon çalışanı Murat Balcılar "Hava sıcaklığı çok yüksek olduğundan dolayı yazar kasamız termal sıcaklığı yüksek olduğundan dolayı çalışmıyor devre dışı kaldı. Şu anda hissedilen sıcaklık 51 derece" dedi.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Murat Balcılar, şöyle konuştu:

"Hava sıcaklığı çok yüksek olduğundan dolayı yazar kasamız termal sıcaklığı yüksek olduğundan dolayı çalışmıyor devre dışı kaldı. Şu anda yakıt veremiyoruz. Önlem olarak havluyu ısladık kapattık sıcaklığı düşürmeye çalışıyoruz. Şu anda hissedilen sıcaklık 51 derece. Çok sıcak olduğu için araç da gelmiyor."

Son Haberler
Türkiye elektrikli araçta tarihi eşiği aştı: TOGG ile Tesla rekabeti öne çıktı
Türkiye elektrikli araçta tarihi eşiği aştı: TOGG ile Tesla rekabeti öne çıktı
Efsane kulüpte sular durulmuyor! Suçlamalar havada uçuşuyor
Efsane kulüpte sular durulmuyor! Suçlamalar havada uçuşuyor
Osmaniye'de sıcaklıklar pompaları vurdu
Osmaniye'de sıcaklıklar pompaları vurdu
Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımına resmen imza attı
Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımına resmen imza attı
Fransa'nın ateşle dansı sürüyor: 16 bin hektar kül oldu
Fransa'nın ateşle dansı sürüyor: 16 bin hektar kül oldu