Osmaniye'de sıcaklıklar pompaları vurdu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 45 derece sıcak havadan etkilenen akaryakıt istasyonundaki pompa sistemi bir süre devre dışı kaldı.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Murat Balcılar, şöyle konuştu:

"Hava sıcaklığı çok yüksek olduğundan dolayı yazar kasamız termal sıcaklığı yüksek olduğundan dolayı çalışmıyor devre dışı kaldı. Şu anda yakıt veremiyoruz. Önlem olarak havluyu ısladık kapattık sıcaklığı düşürmeye çalışıyoruz. Şu anda hissedilen sıcaklık 51 derece. Çok sıcak olduğu için araç da gelmiyor."