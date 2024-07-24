Osmaniye'de şiddetli fırtına ve sağanak yağış zarara yol açtı

Teyakkuza geçen ekipler, olumsuzlukları gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kent merkezinde saat 17.00 sıralarında başlayan fırtına, beraberinde sağanak yağışı da getirdi. Kısa sürede yollar göle dönerken, fırtına ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Cebelibereket Konteyner Çarşısı'ndaki birçok dükkanın çatısından parçalar döküldü, ağaçlar köklerinden sökülerek yollara devrildi. Su dolan caddelerde araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, yollara devrilen ağaçları motorlu testerelerle keserek kaldırdı. Bazı araçlar ise üzerine devrilen ağaçlar ve çatılar nedeniyle zarar gördü.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Adnan Menderes Caddesi, Sanayi Sitesi ve Konteyner Çarşı başta olmak üzere birçok noktada incelemelerde bulundu. Başkan Çenet, ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek, “Osmaniye’mize büyük geçmiş olsun. Bu akşam saat 17.00 sularında bir anda havanın kararması ve fırtınanın ortaya çıkmasıyla Osmaniye'miz maalesef olumsuz etkilendi. Birçok elektrik direklerimizin devrildiği, ağaçlarımızın kökünden söküldüğü, hayatın genel anlamda olumsuz etkilendiği bir doğa olayı yaşandı. Şimdiye kadar gelen ilk haberlere göre bir can kaybı olmamasına çok seviniyoruz. Ağaç devrilmesinden dolayı araçlarda bir takım zararlar var. Evlerin uçan çatısı nedeniyle bir takım zararlar var. Bunların tespitini bizler AFAD'la birlikte koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Tabii zarar gören trafolar ve elektrik direklerimiz var. Osmaniye'mize büyük geçmiş olsun” diye konuştu.

‘Deprem Olur Zannettik’

Adnan Menderes Mahallesi'nde oturan Turgut Çulcu’ya ait evin çatısı uçtu, evin duvarları zarar gördü. Yağmur ve bir anda çıkan fırtına sırasında evde oturduğunu söyleyen Çulcu, “Aniden çıkan rüzgar, fırtına, yağmur üçünün bir karışımı bizleri de olumsuz etkiledi. Kendimizi zor içeri attık. İçerde fırtına süresince bir deprem hissi yarattı bizde. Evimizin üzerindeki çatı uçtu, elektrik direkleri devrildi. Duvarlarımız zarar gördü” dedi.

Aynı mahallede oturan Yusuf Sezer ise bir anda gök gürlemesi ile yağmur başladığını belirterek, “Yağmur yağmaz dedik ama bir anda Allah depremi bize gösterdi sanki. Avlum yıkıldı enerjim devrildi camları kırıldı. Ama buna da şükür Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Vali Yılmaz, İncelemelerde Bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da konteyner çarşıda incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, “Yaklaşık bir saat önce Osmaniye'mizde meydana gelen çok güçlü fırtına ve yağmur, çok sayıda çatının uçmasına, ağaçların devrilmesine, konteyner çarşımızın birçok çatısının uçmasına neden oldu. Ama biz buradayız, vatandaşlarımızın yanındayız. Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bizim için bu önemli. Bunların hepsini Allah'ın izniyle en kısa sürede yerine getiririz” dedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.