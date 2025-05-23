Osmaniye’de sulama kanalında gizemli ölüm

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyü ile Arslanpınarı köyü arasında bulunan tarla kenarındaki sulama kanalı içerisinde hareketsiz şekilde bir ceset olduğunu fark edenler durumu Jandarma'ya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanal içerisinde ölü olarak bulunan kişiyi AFAD ekipleri çıkardı. Yapılan incelemede, bulunan kişinin Murat Arı olduğu ve tarlasına mısır sulama için gittiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Arı'nın kesin ölüm sebebini belirlemek üzere cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.