Osmaniye’de Teknofest’te başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Osmaniye'de, Teknofest 2024 Yarışmalarına katılan ve finalist olmayı başaran öğrencilere başarılarından dolayı hediye takdim edildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Teknofest 2024 Yarışmalarına Osmaniye'den katılan ve finalist olmayı başaran öğrencileri makamında kabul etti. Vali Yılmaz, öğrencilere başarılarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti. Öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, Osmaniye İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Coşkun, T3 Vakfı Osmaniye İl Sorumlusu Hatice Kubat, Teknofest İl Temsilcileri Sedat Gündoğan, BT İl Koordinatörü Hüseyin Selami Kaya, Fatih Eğitmeni Öznur Gökşen Dinç ve proje öğretmenleri eşlik etti.

Vali Yılmaz, Osmaniye merkez, Kadirli, Toprakkale ve Düziçi'nden yarışmalara katılan Ayşe Sude Erzurumlu, Berkay Ata Sünbül, Egemen Velioğlu, Hüsnagül Dombaloğlu, Mahmut Sami Kaytan, Mehmet Ali Cuma, Mehmet Asaf Çakmak, Selim Erdem Galip, Sena Gündoğan, Şevket Talha Narcıoğlu, Yavuz Selim Talan, Ahmet Emir İspir ile bir süre sohbet etti. Vali Erdinç Yılmaz, başarılarından dolayı tebrik ettiği öğrencilere hediye verdi.