Osmaniye’de TIR’ın dorsesinde 39 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de polisin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu TIR'ın dorsesinde 37'si Afganistanlı 2'si Pakistanlı olmak üzere 39 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüleri Enver A. ve Yakup A. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan TIR dorsesi içerisinde, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olmayan ve yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 37'si Afganistan 2'si Pakistan olmak üzere 39 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan TIR sürücüleri Enver A. ve Yakup A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki idari işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.