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Trafo yangını ormanlık alanı yaktı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 09:06
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Osmaniye'de trafo yangını ormanlık alanı yaktı

Trafo yangını ormanlık alanı yaktı
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İHA'nın haberine göre, Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde elektrik trafosunda çıkan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı. 

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi. 

Ekiplerin müdahalesi sonucu dar bir alanda etkili ola orman yangını büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması saatlerce sürdü.

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