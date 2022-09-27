Trafo yangını ormanlık alanı yaktı

İHA'nın haberine göre, Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde elektrik trafosunda çıkan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu dar bir alanda etkili ola orman yangını büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması saatlerce sürdü.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.