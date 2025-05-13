Osmaniye’de uyuşturucu baskını! 13 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Osmaniye’de uyuşturucu baskını! 13 kişi tutuklandı

Osmaniye'de polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, sokak satıcılarını organize ettiği tespit edilen D.K. ve onunla hareket eden 15 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği Pars'ın da kullanıldığı aramalarda 288,32 gram metamfetamin, 145,82 gram bonzai, 8,72 gram fubinaca, 8,53 gram kokain, 5,88 gram esrar, 0,73 gram eroin, 15 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.K., C.K., Ö.D., H.B., E.G. ve S.A. ile aynı dosya kapsamında daha önce gerçekleştirilen ara yakalamalarda gözaltına alınan M.A., A.Y., S.A., A.Ç., A.G., M.K. ve F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, F.Ç. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye’de uyuşturucu baskını! 13 kişi tutuklandı

Osmaniye’de uyuşturucu baskını! 13 kişi tutuklandı

Osmaniye’de uyuşturucu baskını! 13 kişi tutuklandı

Osmaniye’de uyuşturucu baskını! 13 kişi tutuklandı

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