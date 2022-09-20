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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 08:53
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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 12-19 Eylül tarihleri arasında 28 operasyon düzenlendi. 

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 30 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 89 adet captagon, 66.36 gram metamfetamin, 35.69 gram eroin, 24.45 gram esrar, 1 gram sentetik kannabinoid, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ile 24 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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