Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-31 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 176 kişi gözaltına alındı.

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Adreslerde yapılan aramalarda 37 kilo 524 gram skunk, 23 kilo 684 gram Hint keneviri tohumu, 5 kilo 526 gram metamfetamin, 3 kilo 237 gram bonzai, bin 46 sentetik hap, 941,13 gram esrar, 90,47 gram toz esrar, 78,6 gram eroin, 40,92 gram fubinica, 36 kök Hint keneviri, 5 hassas terazi, 2 tabanca ve 50 bin 795 lira para ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldıkları adliyede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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