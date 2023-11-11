Osmaniye'de yakıt tankeri devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Osmaniye'de yakıt tankeri devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Bahçe ilçesi D-400 karayolu Kızlaç köyü, Aslanlı Tüneli yakınlarında meydana geldi. Nurdağı istikametinden Osmaniye istikametine giden Abdürrahim S. idaresindeki 31 AKY 129 çekici, 73 SV 970 plakalı tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle büyük oranda zarar gören kupa içerisinde sıkışan sürücü Abdürrahim S. ve yanında bulunan Emrah B., olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tankerde bulunan sürücü Abdürrahim S. ve Emrah B.'nin cenazesi Bahçe Belediyesi'ne bağlı itfaiyesi arama kurtar ekipleri tarafından kesici aletlerle bulunduğu yerden çıkarılarak Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tankerde bulunan katı akaryakıt karayoluna döküldü. Yaklaşık 3.5 saat ulaşıma kapanan karayolu tankerin kaldırılmasının ardından tekrar araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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