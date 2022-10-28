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Yemek yiyen 2 kişiyi ölüm teğet geçti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki otomobile ardından da kaldırımda yemek yiyen 2 kişiye çarptı. Kazada 4  kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 16:57
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Osmaniye'de yemek yiyen 2 kişiyi ölüm teğet geçti

Yemek yiyen 2 kişiyi ölüm teğet geçti
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İHA'nın haberine göre, kaza Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı orman işletme müdürlüğü karşısında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç yol kenarında park halinde duran 2 otomobile çarparak durabildi. 

O sırada kaldırımda yemek yiyen 2 kişi, kaza yapan araçların çarpması ile yaralandı. Kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan toplam 4 şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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