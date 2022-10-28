Yemek yiyen 2 kişiyi ölüm teğet geçti

İHA'nın haberine göre, kaza Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı orman işletme müdürlüğü karşısında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç yol kenarında park halinde duran 2 otomobile çarparak durabildi.

O sırada kaldırımda yemek yiyen 2 kişi, kaza yapan araçların çarpması ile yaralandı. Kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan toplam 4 şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.