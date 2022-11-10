10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Osmaniye'de yük treninde yangın

Osmaniye’de yük treni vagonunda yangın çıktı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 13:59
Takip Et

Osmaniye'de yük treninde yangın çıktı

Osmaniye'de yük treninde yangın
+
Aa
-

İHA’nn haberine göre, olay gece saatlerinde Bahçe ilçesi tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bekleyen parke yüklü vagonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden istasyon çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine istasyona itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yanan vagon kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
3
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
4
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
5
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Tansiyondan böbrek taşlarına kadar iyi gelmediği şey yok. O ilimizin gözde meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor
6
﻿Tansiyondan böbrek taşlarına kadar iyi gelmediği şey yok. O ilimizin gözde meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor
﻿Tansiyondan böbrek taşlarına kadar iyi gelmediği şey yok. O ilimizin gözde meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
7
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿İlk 10 Kasım videosu geldi. Muazzam olmuş. Çekiçle yaptı filmin sonunda herkes gözyaşlarına boğuldu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
﻿Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT tarihi ile ilgili açıklama
﻿Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT tarihi ile ilgili açıklama
﻿Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT tarihi ile ilgili açıklama
﻿Köpekler 3 koyunu parçaladı, çoban canını zor kurtardı
﻿Köpekler 3 koyunu parçaladı, çoban canını zor kurtardı
﻿Köpekler 3 koyunu parçaladı, çoban canını zor kurtardı
﻿Bursa'daki yangın faciasında kahreden detay!
﻿Bursa'daki yangın faciasında kahreden detay!
﻿Bursa'daki yangın faciasında kahreden detay!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.