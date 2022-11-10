Osmaniye'de yük treninde yangın

İHA’nn haberine göre, olay gece saatlerinde Bahçe ilçesi tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bekleyen parke yüklü vagonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden istasyon çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine istasyona itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yanan vagon kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.