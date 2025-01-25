Osmaniye’deki kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Osmaniye’de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada otomobilin uçurumdan düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, Düziçi ilçesi Dumanlı Yaylası’nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı.
Kazada otomobilde bulunan 20 yaşındaki Mustafa Tuna hayatını kaybederken, Ali K. ve Salih S. yaralanmıştı. Yaralılar Düziçi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Otomobilin düşme anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.