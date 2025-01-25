Osmaniye’deki kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaynak: İHA
Osmaniye’deki kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Osmaniye’de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada otomobilin uçurumdan düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmaniye’de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada otomobilin uçurumdan düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Düziçi ilçesi Dumanlı Yaylası’nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı.

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Kazada otomobilde bulunan 20 yaşındaki Mustafa Tuna hayatını kaybederken, Ali K. ve Salih S. yaralanmıştı. Yaralılar Düziçi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Otomobilin düşme anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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