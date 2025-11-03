Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye il merkezinde "Murat Kurum Bey Mahallesi" kurulacağını ifade ederek, “Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ MAHALLEYE 'MURAT KURUM BEY MAHALLESİ' İSMİ VERİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“6 Şubat asrın felaketinde yara alan Osmaniye’mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşerilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz. Bu çabanın Osmaniyemiz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kurulma kararı alınmasından onur duydum. Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum.”

Osmaniye Belediyesinden yapılan açıklamada ise 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen vatandaşların kalıcı konutlarına yerleştiği alanın mahalle olacağı ve buraya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle "Murat Kurum Bey" adının verileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı,

"İl merkezimizde kalıcı konutların yükseldiği, ortak yaşam alanlarının doğduğu alanda ikamet ittihazıyla yerleşen Osmaniyeli hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ilk elden çözebilmek amacıyla, demokrasinin ilk basamak müessesesi olan muhtarlık makamı Osmaniye Belediyemizin kasım ayı meclisinde karara bağlanmak üzere Genel Başkanı'mız ve hemşehrimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatlarıyla 'Murat Kurum Bey Mahallesi' gündeme alınmıştır."