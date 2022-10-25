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Osmaniye’deki orman yangınına karadan müdahale başladı  

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yeşildere köyü Ağlar Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangına ekipler karadan müdahaleye başladı.  

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 18:58
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Osmaniye’deki orman yangınına karadan müdahale başladı  

Osmaniye’deki orman yangınına karadan müdahale başladı  
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Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteğinde 3 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen orman yangınının olduğu arazi sarp olmasından dolayı yangına yaklaşık 3 gündür karadan müdahale edilemedi. Bölgede esen rüzgarın da etkisiyle yangın etkisini artırarak Yeşildere köyü Ağlar Mahallesi'ne doğru ilerledi. 30 teknik elaman, 230 yangın ilk müdahale işçisi, 22 arazöz, 6 adet su ikmal aracı, 6 adet ilk müdahale aracı ile ekipler köye doğru yaklaşan yangına karadan müdahale etmeye başladı.

Öte yandan, havanın karamasıyla havadan müdahalenin ara verildiği yangın bölgesinde kara ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.  (İHA)

 

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