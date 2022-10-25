﻿Osmaniye’deki ormanları 3 gündür yanıyor

İHA'nın haberine göre, Düziçi ilçesi Düldül Dağı eteğinde geçen pazar günü öğle saatlerinde ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yükselen dumanları fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevlere iki boyunca akşam saatlerine kadar havadan müdahale etti. Dün havanın kararması üzerine müdahalenin ara verildiği yangın bugünde etkisini sürdürürken rüzgar nedeniyle alevlerin şiddetini arttırdığı görüldü.

Öte yandan yangının sarp arazide olması nedeniyle karadan ekiplerin müdahale edemediği yangına bugünde havadan müdahale ediliyor.