Osmaniyeli besiciden dikkat çeken sözler

Osmaniye'de besicilik ile uğraşan ve Kurban Bayramı'na hazırlık yapan Hasan Basri Turhan, maliyetlerin çok yüksek olduğunu belirterek, "Bizim maliyetimiz 18-19 bin lira ama bir asgari ücret 22 bin lira. Biz de vicdan azabı çekiyoruz. Herkesin et yemesini istiyoruz. Gıda akışını istiyoruz" dedi.

Osmaniye'de kurbanlık fiyatları açıklanmadı ancak Osmaniye'de besicilik yapan Hasan Basri Turhan, artan maliyetlerin hem alıcıyı hem satıcıyı zor durumda bıraktığını belirtti.

ANKA Haber Ajansı'na artan maliyetleri anlatan Turhan, şunları söyledi:

"Şu an fiyatlar açıklanmadı. Vatandaşlar kurbanlık almıyor. Biz de maliyetlerin yüksekliğinden dolayı perişan durumdayız. Bir yemin deposunun 750 TL olması, bir kilo arpa 15 TL olması, memleketimizde yetişen samanın 7 TL olması bizi perişan ediyor. Maliyetler yüksek. Vatandaş kurban alamıyor, gelen fiyat soruyor ve gidiyor fiyatlar açıklanmadığı için. Maliyetlerin yüksek olduğunu biliyoruz ancak bu maliyetler sizden ve bizden kaynaklı değil. Geçen sene bir torba yem 460 tl idi bu sene torbası 750 lira. Geçen sene arpa 8,5- 9 liraydı bu sene olmuş 15 lira. Maliyetler buradan çıkıyor. Burada 100 tane hayvan var. Buranın ise 4 bin lira masrafı var şu an. Bunu aya vurduğu zaman büyük para harcıyoruz."

Hasan Basri Turhan, yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların et alamadığını da belirterek, "Bizim maliyetimiz 18-19 bin lira ama bir asgari ücret 22 bin lira. Biz de vicdan azabı çekiyoruz. Herkesin et yemesini istiyoruz. Gıda akışını istiyoruz, çocukların ve yemelerini istiyoruz ama maliyetlerin yüksek olduğu girilenlerin yüksek olduğu bir yerde biz mevcut son çırpınışlarımızı yapıyoruz'" diye konuştu.