Osmaniyeli şehit Mehmet Aykanat'ın videosu yürek yaktı

Kaynak: İHA
Osmaniyeli şehit Mehmet Aykanat'ın videosu yürek yaktı

Tunceli Ovacık'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın doğum gününde arkadaşına gönderdiği video izleyenleri duygulandırdı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi nedeniyle 4 askerin şehit olduğu 1 askerinde yaralandığı kazada, şehitlerden Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın doğum gününde arkadaşına gönderdiği bir video ortaya çıktı.

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Kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehit olduğu haberi yetkililerce ulaştırıldı. Bekar olan şehidin 2 yıl önce göreve başladığı belirtildi.
Diğer yandan şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın bir devre arkadaşına doğum gününde kendisini çekip 'Aslan Memedim' adlı türkü ile birlikte gönderdiği ortaya çıktı.

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