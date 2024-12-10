Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki pazarda yazıldı! 'Pirinci komşudan alana bir küpeli kazan sarma 50 lira'

Lahana alan Ali Çözeli ise, “Pazara geldim fiyatlar çok pahalı, bir lahana 150 lira. Lahanayı buradan aldık, pirinci de komşudan alıp çocuklara sarma yapıp yedireceğiz” dedi.

Kadirli ilçesinde pazarcı Nurettin Yılmaz, vatandaşların lahana fiyatlarını yüksek bularak “lahanayı bu fiyata alıp, pirinci nereden alalım” diye sorması üzerine tezgahına “Pirinci komşudan alana, bir küpeli kazan sarma 50 lira” diye yazdı. Lahana alan Ali Çözeli ise, “Pazara geldim fiyatlar çok pahalı, bir lahana 150 lira. Lahanayı buradan aldık, pirinci de komşudan alıp çocuklara sarma yapıp yedireceğiz” dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında lahana satan esnaf Nurettin Yılmaz, vatandaşların "Lahanayı bu fiyata senden alıp, pirinci nereden alalım" soruları üzerine tezgahına "Pirinci komşudan alana bir küpeli kazan sarma 50 lira" yazdı.

Esnaf Nurettin Yılmaz şöyle konuştu:

"Müşteri geliyor lahana bizde 50 lira diyoruz. 50 liralık lahanaya diyor ki pirinci nereden alacağız? ‘Pirinci de komşudan al’ diyorum, ben ne yapayım, yapacak bir şey yok yani. Olay burada, yazıda orada yazdık zaten. Yorulduk müşteriye konuşa konuşa, çözüm bu."

"İNSANLARIN YÜZÜ HİÇ GÜLMÜYOR"

Pazara lahana almaya gelen Ali Çözeli ise "Pazara geldim fiyatlar çok pahalı, bir lahana 150 lira. Lahanayı buradan aldık, pirinci de komşudan alıp çocuklara sarma yapıp yedireceğiz. Esnafın yazmasına gerek yok durum ortada. Şöyle pazarı bir gezin bakın insanların yüzü hiç gülmüyor. İnsanlara bakın bir gösterin isterseniz, insanların yüzü hiç gülmüyor, gülen yok. Enflasyon başını almış gitmiş, bunu hep biliyorlar yukarıdakiler. Yapacağımız hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.