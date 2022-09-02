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Sırbistan'ın yaşayan müze şehri: Subotica

Osmanlı Devleti hakimiyetinde yaklaşık 160 yıl kalan Sırbistan'ın Subotica şehri, Orta Çağ Avrupa mimarisiyle adeta yaşayan bir müze görünümüyle dikkati çekiyor.

Galeri Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 13:01
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 13:04
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Macar, Sırp, Hırvat, Yugoslav ve Romanları barındıran özerk bölge Voyvodina'nın ikinci büyük şehri Subotica, Sırbistan'ın kuzeyinde, Macaristan sınırında yer alıyor.

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Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Subotica'nın kent merkezindeki tarihi resmi binalar, kiliseler ve sinagogların mimarisi Orta Çağ Avrupa mimarisini özelliklerini yansıtıyor.

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Belediye ve milli tiyatro binası ile şehir kütüphanesi üçgeninde kalan yer, kent merkezini oluşturuyor.

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Şehrin simgesi konumundaki ve 1868'de başlanarak 1932 yılında tamamlanan belediye binası, Macar mimarisinin en gözde yapıları arasında bulunuyor.

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Mimari ve dekoratif öğeleri, Macar süsleme geleneğiyle donatılan bina, adeta anıtsal bir yapı olarak ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor.

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Bina, belediye hizmetlerinin verildiği binada ayrıca idari ofisler, polis karakolu ve nezarethane de yer alıyor.

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Kent meydanında dikkati çeken bir başka yapı ise milli tiyatro binası. Girişinde bulunan altı büyük sütun ile Roma dönemi mimarisi yansıtan bina, kente gelen herkesin önünde fotoğraf çektirdiği yerlerden biri.

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Subotica'da Sırpça günlük hayatta en çok kullanılan dil. Macarca ise günlük konuşmalarda nüfusun neredeyse üçte biri tarafından tercih ediliyor.

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Oldukça geniş ve düz bir araziye kurulan şehirde yapılaşmanın neredeyse tamamı yatay mimariden oluşuyor. Tek katlı evlerden oluşan şehir, yeşilliği ile dikkati çekiyor.

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Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1526'da gerçekleştirilen Mohaç Meydan Savaşı sonrası Osmanlı toprağı olan Subotica, 1686'da Avusturya İmparatorluğu'nun egemenliğine girdi.

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Kentin etnik dağılımında Macarlar yaklaşık yüzde 34, Sırplar yüzde 27, Hırvatlar ise yüzde 10'luk bölümü oluşturuyor.

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Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1526'da gerçekleştirilen Mohaç Meydan Savaşı sonrası Osmanlı toprağı olan Subotica, 1686'da Avusturya İmparatorluğu'nun egemenliğine girdi.

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Kentin etnik dağılımında Macarlar yaklaşık yüzde 34, Sırplar yüzde 27, Hırvatlar ise yüzde 10'luk bölümü oluşturuyor.

 

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Subotica, son zamanlarda düzensiz göçmenlerin daha iyi bir yaşam umuduyla Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla yoğunluk oluşturduğu şehir olarak gündeme gelmişti.

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Macaristan sınırında bulunan Kebelija-Tompa sınır kapısında bekleyen sığınmacıların yaşadığı zorluklar dünya gündeminde yer almıştı.

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