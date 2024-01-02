Osmanlı döneminde şehirlerin adı neydi? Çoğunu ilk kez duyacaksınız

Osmanlı döneminden itibaren bazı isimlerin adı değişmeden günümüze gelirken bazılarının adını ilk kez duyacaksınız.
Etkisini gösterdiği diller itibarıyla farklı farklı adlandırılmış olan illerin isimleri ise şu şekildeydi:
ADANA - ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA
ADIYAMAN - HÜSNÜ MANSUR
AFYONKARAHİSAR - KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB
AĞRI - ŞORBULAK, KARAKİLİSE, KARAKÖSE
AMASYA - AMASİA
AKSARAY - AKSARAY
ANKARA - ANCYRA, ANGORA
ANTALYA - ANTALİYE, ADALYA
ARDAHAN - ARDAHAN
ARTVİN - LİVANE
AYDIN - AYDIN
BALIKESİR - KARESİ
BARTIN - ONİKİ DİVAN
BATMAN - İLUH
BİLECİK - BİLECİK
BİNGÖL - ÇAPAKÇUR
BİTLİS - BİTLİS
BOLU - BOL ULUĞ
BURDUR - TERKEMİŞ
BURSA - HÜDAVENDİGAR
ÇANAKKALE - KALE-İ SULTANİYE
ÇANKIRI - KENGIRI
ÇORUM - ÇORUMLU
DENİZLİ - TONGUZLU
DİYARBAKIR - DİYAR-I BEKİR
DÜZCE - KONSAPA, KONURABAD
EDİRNE - EDRİNUS,EDRUNE, EDRİNA, ENDRİYE,EDRENE
ELAZIĞ - MAMURAT AL-AZİZ, ELAZİZ
ERZİNCAN - ERZİNGAN, EZİRGAN
ERZURUM - ERZENÜ'R-RUM
ESKİŞEHİR - SULTANÖNÜ
GAZİANTEP - AYNTAB
GİRESUN - KERASUN
GÜMÜŞHANE - CANCA
HAKKARİ - ÇÖLEMERİK
HATAY - HATTENA
IĞDIR - İĞDİR
ISPARTA - HAMİDABAD
İSTANBUL - KONSTANTİNOPOLİS, KONSTANTİNİYYE, DERSAADET, İSLAMBOL, PAYİTAHT, İSTANBUL
İZMİR - İZMİR
KAHRAMANMARAŞ - MARAŞ
KARABÜK - SAFRANBOLU
KARAMAN - LARENDE
KARS - KARS
KASTAMONU - KASTAMONU
KAYSERİ - KAYSERİYYE
KIRŞEHİR - KIRŞEHİR
KİLİS - EKRAD-I KİLİS
KIRIKKALE - KIRKKİLİSE
KOCAELİ - KOCAİL
KONYA - KONYA
KÜTAHYA - GERMİYAN İLİ
MALATYA - MELİTENE, MALATİYYE, VİLAYET-İ MALATYA, MALATYA
MANİSA - SARUHAN, MAĞNİSA
MARDİN - MARDİN
MERSİN - İÇEL
MUĞLA - MENTEŞE
MUŞ - MUŞ
NEVŞEHİR - MUŞKARA, NEVŞEHİR
NİĞDE - NİĞDE
ORDU - BUCAK
OSMANİYE - CEBELİBEREKET
RİZE - RİZE
SAKARYA - ADAPAZARI
SAMSUN - AMİSOS
SİİRT - SGERD, SİİRT
SİNOP - CEZİRETÜL-UŞŞAK,SINAP,SİNOP
SİVAS - DANİŞMENT İLİ, EYALET-İ RUM, EYALET-İ SİVAS
ŞANLIURFA - RUHA, ORHAY, URFA
ŞIRNAK - ŞİRNAH
TEKİRDAĞ - TEKFURDAĞI
TOKAT - DOKAT, TOKAT, DARÜN-NUSRET, DARÜN-NASR
TRABZON - TRABZON
TUNCELİ - LİVA
UŞAK - UŞŞAK
VAN - TUŞBA
YALOVA - YALAKABAD
YOZGAT - BOZOK
ZONGULDAK - ZONGULDAK