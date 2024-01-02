Osmanlı döneminde şehirlerin adı neydi? Çoğunu ilk kez duyacaksınız

Osmanlı döneminde şehirlerin adı neydi? Çoğunu ilk kez duyacaksınız
Kaynak: Haber Merkezi
Osmanlı dönemindeki şehir isimleri listelendi. Rumca, Ermenice, Arapça, Farsça ve Türkçe olarak adlandırılan bu isimlerin çoğunu ilk kez duyacaksınız.
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Osmanlı döneminde şehirlerin adı neydi? Çoğunu ilk kez duyacaksınız 1

Osmanlı döneminden itibaren bazı isimlerin adı değişmeden günümüze gelirken bazılarının adını ilk kez duyacaksınız.

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Etkisini gösterdiği diller itibarıyla farklı farklı adlandırılmış olan illerin isimleri ise şu şekildeydi:

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ADANA - ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA

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ADIYAMAN - HÜSNÜ MANSUR

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AFYONKARAHİSAR - KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB

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AĞRI - ŞORBULAK, KARAKİLİSE, KARAKÖSE

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AMASYA - AMASİA

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AKSARAY - AKSARAY

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ANKARA - ANCYRA, ANGORA

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ANTALYA - ANTALİYE, ADALYA

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ARDAHAN - ARDAHAN

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ARTVİN - LİVANE

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AYDIN - AYDIN

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BALIKESİR - KARESİ

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BARTIN - ONİKİ DİVAN

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BATMAN - İLUH

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BİLECİK - BİLECİK

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BİNGÖL - ÇAPAKÇUR

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BİTLİS - BİTLİS

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BOLU - BOL ULUĞ

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BURDUR - TERKEMİŞ

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BURSA - HÜDAVENDİGAR

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ÇANAKKALE - KALE-İ SULTANİYE

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ÇANKIRI - KENGIRI

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ÇORUM - ÇORUMLU

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DENİZLİ - TONGUZLU

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DİYARBAKIR - DİYAR-I BEKİR

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DÜZCE - KONSAPA, KONURABAD

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EDİRNE - EDRİNUS,EDRUNE, EDRİNA, ENDRİYE,EDRENE

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ELAZIĞ - MAMURAT AL-AZİZ, ELAZİZ

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ERZİNCAN - ERZİNGAN, EZİRGAN

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ERZURUM - ERZENÜ'R-RUM

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ESKİŞEHİR - SULTANÖNÜ

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GAZİANTEP - AYNTAB

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GİRESUN - KERASUN

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GÜMÜŞHANE - CANCA

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HAKKARİ - ÇÖLEMERİK

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HATAY - HATTENA

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IĞDIR - İĞDİR

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ISPARTA - HAMİDABAD

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İSTANBUL - KONSTANTİNOPOLİS, KONSTANTİNİYYE, DERSAADET, İSLAMBOL, PAYİTAHT, İSTANBUL

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İZMİR - İZMİR

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KAHRAMANMARAŞ - MARAŞ

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KARABÜK - SAFRANBOLU

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KARAMAN - LARENDE

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KARS - KARS

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KASTAMONU - KASTAMONU

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KAYSERİ - KAYSERİYYE

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KIRŞEHİR - KIRŞEHİR

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KİLİS - EKRAD-I KİLİS

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KIRIKKALE - KIRKKİLİSE

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KOCAELİ - KOCAİL

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KONYA - KONYA

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KÜTAHYA - GERMİYAN İLİ

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MALATYA - MELİTENE, MALATİYYE, VİLAYET-İ MALATYA, MALATYA

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MANİSA - SARUHAN, MAĞNİSA

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MARDİN - MARDİN

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MERSİN - İÇEL

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MUĞLA - MENTEŞE

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MUŞ - MUŞ

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NEVŞEHİR - MUŞKARA, NEVŞEHİR

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NİĞDE - NİĞDE

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ORDU - BUCAK

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OSMANİYE - CEBELİBEREKET

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RİZE - RİZE

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SAKARYA - ADAPAZARI

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SAMSUN - AMİSOS

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SİİRT - SGERD, SİİRT

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SİNOP - CEZİRETÜL-UŞŞAK,SINAP,SİNOP

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SİVAS - DANİŞMENT İLİ, EYALET-İ RUM, EYALET-İ SİVAS

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ŞANLIURFA - RUHA, ORHAY, URFA

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ŞIRNAK - ŞİRNAH

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TEKİRDAĞ - TEKFURDAĞI

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TOKAT - DOKAT, TOKAT, DARÜN-NUSRET, DARÜN-NASR

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TRABZON - TRABZON

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TUNCELİ - LİVA

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UŞAK - UŞŞAK

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VAN - TUŞBA

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YALOVA - YALAKABAD

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YOZGAT - BOZOK

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ZONGULDAK - ZONGULDAK

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