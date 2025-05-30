Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştiriliyor! Ekimi başladı

Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde bulunan ve suyla kaplanan çeltik tarlalarına ilk ekim, Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından yapıldı. Vali Aslan ve beraberindeki heyet, suyla kaplı tarlanın içine girerek ilk tohumları attı. Ayrıca son dönem teknoloji olan dronlar sayesinde tüm bahçelere tohum atıldı.

ÇELTİK TARIM ALANI YÜZDE 18 ARTTI

Vali Selçuk Aslan, Konuralp pirinci diye coğrafi tescili alınan çeltik üretiminin Düzce'de ekonominin önemli bir kaynağı olduğunu belirterek, "Konuralp pirinci Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden birisidir.

Ancak zaman içinde teknolojinin gelişmesi ve fındığın ekilmesiyle birlikte Konuralp pirincinin bertaraf olmasına neden olmuştur. Son dönemde Valiliğimiz öncülüğünde Tarım İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi destekleriyle çeltik üretiminin Düzce'de yeniden hem rekolte anlamında hem ekili alan anlamında teşvik etmeye çalışıyoruz. Çeltik tarımı ile uğraşan çiftçi sayımız, bu yıl yüzde 22 artış gösterdi. Çeltik tarımının yapıldığı alan ise yüzde 18 artış gösterdi. Vatandaşlarımıza çeltik üretimi ile ilgili olarak kamusal desteklerimizi devam ettireceğiz" dedi.