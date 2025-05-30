Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştiriliyor! Ekimi başladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştiriliyor! Ekimi başladı

Düzce'de çiftçilerin önemli geçim kaynağı olan ve Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştirilen "Konuralp pirinci" olarak coğrafi tescili alınan çeltik ekimine başlandı.

Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde bulunan ve suyla kaplanan çeltik tarlalarına ilk ekim, Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından yapıldı. Vali Aslan ve beraberindeki heyet, suyla kaplı tarlanın içine girerek ilk tohumları attı. Ayrıca son dönem teknoloji olan dronlar sayesinde tüm bahçelere tohum atıldı.

ÇELTİK TARIM ALANI YÜZDE 18 ARTTI

Vali Selçuk Aslan, Konuralp pirinci diye coğrafi tescili alınan çeltik üretiminin Düzce'de ekonominin önemli bir kaynağı olduğunu belirterek, "Konuralp pirinci Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden birisidir.

Ancak zaman içinde teknolojinin gelişmesi ve fındığın ekilmesiyle birlikte Konuralp pirincinin bertaraf olmasına neden olmuştur. Son dönemde Valiliğimiz öncülüğünde Tarım İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi destekleriyle çeltik üretiminin Düzce'de yeniden hem rekolte anlamında hem ekili alan anlamında teşvik etmeye çalışıyoruz. Çeltik tarımı ile uğraşan çiftçi sayımız, bu yıl yüzde 22 artış gösterdi. Çeltik tarımının yapıldığı alan ise yüzde 18 artış gösterdi. Vatandaşlarımıza çeltik üretimi ile ilgili olarak kamusal desteklerimizi devam ettireceğiz" dedi.

Son Haberler
Bakan Göktaş'tan evlilik açıklaması: Oranlarda bir azalma görülmektedir
Bakan Göktaş'tan evlilik açıklaması: Oranlarda bir azalma görülmektedir
Kedilerin kendisini yalaması sadece temizlik için mi? Sır yönler ortaya çıktı
Kedilerin kendisini yalaması sadece temizlik için mi? Sır yönler ortaya çıktı
Üç aydır tutukluydu! Yıldız Tar hakkında tahliye kararı
Üç aydır tutukluydu! Yıldız Tar hakkında tahliye kararı
Kamu yöneticilerinin yeni maaşları Resmi Gazete’de!
Kamu yöneticilerinin yeni maaşları Resmi Gazete’de!
Trafikte başlayan kavga kafeye sıçradı: Istakalar ve sandalyeler havada uçuştu
Trafikte başlayan kavga kafeye sıçradı: Istakalar ve sandalyeler havada uçuştu