Osmanlı dönemine ait 1,5 milyon TL değerinde 243 eser ele geçirildi

Ankara ve İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Osmanlı dönemine ait ve piyasa değerinin 1,5 milyon TL olduğu değerlendirilen 243 eser ele geçirildi, 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. 6 ay süren çalışmalar sonucunda ekipler, Altındağ ilçesinde bir iş yerini işleten iki şüphelinin internet üzerinden düzenledikleri mezatta, yurt içi ve yurt dışından satın aldıkları Avrupa'daki çeşitli medeniyetler ile Osmanlı dönemine ait çok sayıda etnografik nitelikte olabileceği değerlendirilen tarihi eserin satışını yaptıklarını belirledi. 24 Ocak'ta, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda piyasa değerinin 1,5 milyon TL olduğu değerlendirilen 243 eser ele geçirilirken, 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT ÇOK SAYIDA ESER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 19 ve 20'nci yüzyıl Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen şu objeler ele geçirildi:

"Yaklaşık 200 yıllık Kapıkulu Sipahilerin kullanmış olduğu "Çakmaklı Piştov Silah', 1918 yılında Sultan Vahdettin tarafından dönemin Osmanlı teğmenlerine (Mülazımı Sani) gönderilen "Berat-i Şerif', Kurtuluş Savaşı sonrası üstün başarılar gösteren askerlere verilen "İstiklal Madalyası', 4 adet Sultan Abdülmecid tarafından devlet kademelerinde üst düzey başarı gösteren devlet bürokratlarına verilen "Mecidiye Nişanı', yeniçeriler tarafından savaş meydanlarında yakın ve uzak muharebe esnasında kullanılan "Kılıç, kama, kını, yatağan', Osmanlı Saray mutfağında kullanılan 19'uncu ve 20'nci yüzyıla ait Avrupa ve Fransız kültürü çatal, bıçak ve kaşık takımı, 1877 yılında yapılan "Besmele" yazılı ahşap "Hat Levha', orta kısmında Yedi Uyuyanlar'ın isimlerinin yazılı olduğu, Kelime-i Şehadet ve Ayet-el Kürsi ile çevrelenmiş "Hat Levha', 1911 tarihli üzerinde Allah'ın isimleri ve dört halifenin isimlerinin yazılı olduğu, orta kısmında Süleymaniye Camii betimlenen "Bez Levha.'"

Operasyonda ele geçirilen ve yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde olduğu belirtilen eserlerin asıl değerinin, Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü personeli tarafından yapılacak inceleme ile belirleneceği ifade edildi.