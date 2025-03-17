Osmanlı hanedanı üyesi Kenize Murad sessizliğini bozdu! "Evet, bana teklif ettiler..." CIA ajanı olduğu iddia edilmişti...

İngiliz The Times gazetesine göre CIA muhbiri olduğu ileri sürülen Osmanlı hanedanı üyesi Kenize Murad, sessizliğini Murat Bardakçı’ya bozdu. Sadece CIA sol görüşlü gazetecileri nasıl işe almaya çalıştığına dair bir makale için görüştüğünü söyleyen Kenize Murad, “Adamla yüzleşmeye bile cesaret edemedim. Bu yüzden ona yapabileceğimi sandığımı ama aslında yapamayacağımı, çünkü bu işin tüm inançlarıma aykırı olduğunu ifade eden bir mektup gönderdim. O tarihten sonra onlarla hiçbir temasım olmadı” dedi.

OSMANLI HANEDANI ÜYESİNE CİA SUÇLAMASI İDDİASI

Osmanlı hükümdarı Beşinci Murad’ın torunu Selma Hanımsultan ile Hindistan’da ufak bir devlet olan Kotwara’nın mihracesi Sacid Hüseyin’i kızı Kenize Murad’a ilişkin geçtiğimiz günlerde gazetelerde flaş bir iddia atılmıştı. İngiliz The Times gazetesinin ortaya çıkardığı belgelere göre CIA muhbiri olduğu ileri sürülen Osmanlı hanedanı üyesi Kenize Murad’ın, İngiliz gazeteci David Holden'ın öldürülmesiyle ilgili de suçlandığı iddia edilmişti.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİM SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Olayın odağındaki isim Kenize Murad sessizliğini Hürriyet yazarı Murad Bardakçı’ya bozdu. Keniz Murad, CIA’in kendisine teklifte bulunduğunu ancak Amerikan istihbaratı için hiçbir zaman çalışmadığını söyledi. Bardakçı’ya gönderdiği mektup ise şu şekilde;

İngilizce olan açıklamasının Türkçesini burada yayınlıyorum:

“1973 yılında, saygın Fransız haftalık gazetesi ‘Le Nouvel Observateur’de Ortadoğu konularında uzmanlaşmış genç bir gazeteciydim. Orada fazla solcu olarak görüldüm ve Amerikan görüşlerini asla yansıtmadığım için eleştirildim. Bu yüzden bir İngiliz gazeteci arkadaşım bir Amerikan diplomatıyla öğle yemeği yemeyi teklif ettiğinde, bunun iyi bir fırsat olduğunu hissettim.

"ONLAR İÇİN ÇALIŞABİLECEĞİME İNANDIM"

Üçümüz biraraya gelip Ortadoğu hakkında konuştuk ve diplomat bir hafta sonra tekrar kahve içmek için bana buluşma teklif etti. Ama beni üçüncü kez davet ettiğinde, her ne kadar CIA'in sol görüşlü bir gazeteciyi işe almaya çalışacağını hayal etmekte zorlanıyor olsam da, şüphelendim,

Gerçekten de öyle yaptı. Şaşkınlık içerisindeydim fakat biraz da eğlenmiştim ve ‘CIA sol görüşlü gazetecileri nasıl işe almaya çalışıyor?’ diye ne kadar harika bir makale yazacağımı düşünerek konuşmasına izin verdim. Beni sadece bir acemi olarak gören gazetem, kıymetimi nihayet anlayacaktı! Bu yüzden adamın konuşmasına izin verdim ve evet, onlar için çalışabileceğime inandım.

"O TARİHTEN SONRA ONLARLA HİÇBİR TEMASIM OLMADI"

Ama plânımı eski bir gazeteci arkadaşıma açtığımda bana deli olduğumu, böyle birşey yazamayacağımı, CIA ile oynayamayacağımı, zira intikamlarının korkunç olacağını haykırdı. Korktum, enayilik ettiğimi anladım. Adamla yüzleşmeye bile cesaret edemedim. Bu yüzden ona yapabileceğimi sandığımı ama aslında yapamayacağımı, çünkü bu işin tüm inançlarıma aykırı olduğunu ifade eden bir mektup gönderdim. O tarihten sonra onlarla hiçbir temasım olmadı”

CIA kayıtlarına göre muhbirlik yaptı! Osmanlı hanedanı üyesi gazeteci cinayetiyle de suçlanmış...