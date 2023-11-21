Osmanlı ile Rusya arasındaki savaşı engelleyen şifre. Süs sanılan semboller aslında şifreymiş

Osmanlı Devleti'nde kullanılan şifreler ve gizli yazışmalar olduğu ve bunların ne işe yaradığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Osmanlı ile Rusya arasındaki savaşı engelleyen şifre. Süs sanılan semboller aslında şifreymiş

Aktüel Tarih Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, şifreler Osmanlı Türkçesi için hazırlanmakla beraber Hariciyede Latin harfleri de kullanılıyordu. Şifre anahtarları tek bir sayfalık olabildiği gibi çok sayfalı bir defterden de oluşabilirdi. Defterler her sayfasında aynı harflere farklı rakam ve sayılar tekabül edecek tablolar ihtiva ederdi. Bunun en önemli avantajı, şifre anahtarlarının kolaylıkla değiştirilebilmesidir. Özellikle orduya ait şifre defterleri daha düzenli bir şekilde hazırlanmıştı.

Osmanlı şifreleri periyodik değilse de sık sık sayılabilecek derecede değiştirildiği için şu anda Osmanlı arşivinde birçok şifre anahtarı örneği bulunmaktadır. Bu şifreler incelendiğinde, bazı şifrelerin kırılmasının kolay olduğu görülmüştür.

Örneğin Yıldız Sarayı'na ait bir şifre anahtarında, 3 basamaktan oluşan sayılara tekabül eden kelime şifrelerinde, Kaynı harfle başlayan kelimelerin aynı rakamlarla başlaması ve sıralı bir şekilde hazırlanmış olması şifrelerin kırılma ihtimalini arttırmaktadır. Şifrede 568, 569, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577 şifre sayıları sırasıyla kabil, kabul, katl, kapu, kadar, kusur, kat, kuvvet, konsolos kelimelerine tekabül etmektedir.

jklkjl.jpg

RUSYA'YLA İLİŞKİLERİ GİZLİ MESAJLAR GERDİ

Osmanlı Devleti'nde faaliyet gösteren yabancı diplomatların da haberleşmelerinde şifre kullanımı takip edilmiş ve istisnai durumlar dışında yasaklanmıştır. Ancak bu uygulamanın yabancı devletlerin tepkisine neden olduğunu söylemek gerekir. Örneğin 1898'de Ruyr Blich Bakanlığı'nın Cidua çektiği şifreli telgrafa, cacle defi telgraf memuru el koymuştur. Rusya, uluslararası kuralları öne sürerek durumun telafisini sert bir dille talep etmiştir. Bu talep Osmanlı Devleti'nin koyduğu yasağa rağmen, II. Abdülhamid'in emriyle Telgraf Nazırının Rus Büyükelçiliği'ne giderek üzüntülerini sunmasıyla sonuçlanmıştır. Ermeni meselesi gündeme gelmeye başladıktan sonra Ermeni çeteleri de şifre yöntemlerini kullanmışlardır. Rakamlar ile yapılan klasik şifreleme usulleri yanında Ermeniler, terminolojiyi de kullanmışlardır.

RUSYA'YLA SAVAŞI ENGELLEYEN ŞİFRE

II. MAHMUD devrinde imzalanan Akkirman Anlaşması, Osmanlı'nın girmek üzere olduğu savaşı engellemiş ve sırtındaki Rus baskısını bir nebze azaltmıştır.

df.jpeg

Bu anlaşmada Osmanlı'yı temsil eden Hadi Efendi, şifreleri çözmekle yükümlüydü. Elinde sifre anahtarı olan Hadi Efendi, gelen şifreli mesajları inceler, elindeki anahtarla bunları çözerdi.

Hadi Efendi'ye gönderilen mesajlarda, Osmanlı Türkçesi harfleri için 1 ve 2 basamaklı rakam ve sayılara yer verildi. Hadi Efendi bu şifreli evrak sayesinde büyük savaşı engellemişti.

İlgili Haberler
20 bin Zulu savaşçısı kibirli ve açgözlü Britanya Ordusu’nu nasıl hezimete uğrattı? Kim bu Zulu savaşçıları
İstanbul'dan 800 yıl önce kaçırılan eserler neler? Çalınmış hazinelerin kenti neresi?
Osmanlı fırtınalardan nasıl korundu? Kıyılarda nasıl önlemler aldılar?
Darüssaade Ağası kimdi? Osmanlı'daki görevleri nelerdi?
Osmanlı döneminin şifa kaynağı neydi
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Dilan Polat davasında yeni gelişme. Firardaki o isim yakalandı Magazin
Dilan Polat davasında yeni gelişme. Firardaki o isim yakalandı
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu Gündem
Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
Kadın cinayetleri için mahkemeden emsal karar! 8 yıl 9 ay hapis cezası müebbete çıktı Gündem
Kadın cinayetleri için mahkemeden emsal karar! 8 yıl 9 ay hapis cezası müebbete çıktı
Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kürdistancı kadının elini öpünce lafı gediğine koydu. 'AKP'ye yerel seçim afişi hediye edildi' Gündem
Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kürdistancı kadının elini öpünce lafı gediğine koydu. 'AKP'ye yerel seçim afişi hediye edildi'
Şehit Üsteğmen Abdullah Köse evinin karşısına defnedildi Gündem
Şehit Üsteğmen Abdullah Köse evinin karşısına defnedildi
Rönesans Rezidans soruşturmasında yeni gelişme! Depremde bin kişiye mezar olmuştu… Gündem
Rönesans Rezidans soruşturmasında yeni gelişme! Depremde bin kişiye mezar olmuştu…
‘Teşkilat’ dizisine taze kan Magazin
‘Teşkilat’ dizisine taze kan