Osmanlı Konağı alev alev yandı! Tarihi eser küle döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan tarihi Keyvanlar Konağı’nda henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 175 yıllık konak Osmanlı döneminden kalma üç katlı ahşap ve toprak yapı, kısa sürede büyüyerek konağın tamamını sardı.

Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı'nda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Osmanlı'dan kalma ahşap konaktaki alevler hızla büyüyüp tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında konak, kullanılamaz hale geldi.

bolu1.jpg

1850'li yıllarda inşa edilen Keyvanlar Konağı'nın ilçenin tarihi ve simge yapılarından biri olduğu belirtildi. Daha önce bir dönem otel olarak da kullanılan konağın, 2 yıl önce konaklama faaliyetlerine son verdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

aw540271-01.jpg

aw540271-02.jpg

aw540271-03.jpg

aw540271-07.jpg

