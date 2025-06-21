Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat'a silahlı saldırı! Feci şekilde can verdi...

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

KADİR CANPOLAT KİMDİR?

1980 Yılında Erzurum-Horasan ilçesi Çayır düzü köyünde doğdu. İlk öğrenimini Erzurum Merkez Abdurrahman şerif beygu ilk okulunda bitirdi. Orta ve lise öğrenimi Merkez Mecidiye İmam Hatip lisesini tamamladı. İmam Hatip öğreniminde Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları'na atıldı. Aynı zamanda milli görüş çizgisinde çeşitli faaliyetlerde yer aldı.

Askerliğini İstanbul Harem 1. Ordu Selimiye kışlası moral ekibinde taktir belgesi aldı. 2005 yılında hayalinde ki teşkilatın Osmanlı Ocakları dergisini çıkardı.

Osmanlı Ocaklarını Molla Mevlüt dedesinden esinlenerek, feyiz ederek Erzurum’da kurmuş, Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitinginde gördüğü ve beyan ettiği:”yeşil üç hilal bizim ecdadımızı temsil ediyor” açıklamasıyla ilgi odağı haline gelen Osmanlı Ocakları Türkiye'ye getirdi.

2 Haziran 2023 tarihinde Kadir Canpolat tarafından kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren Ocak Partisi'ni kurmuştu.

Osmanlı Ocakları Kadın kolları Genel başkanı Ebru Canpolat ile evli olan Canpolat, 4 çocuk babası.