Osmanlı Şerbeti, “Ark of Taste” listesinde

SERHAT KAYA - BİLECİK

Geleneksel Türk mutfağının özgün tatlarından biri olan Osmanlı Şerbeti, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mesut Kaplan tarafından aday gösterilerek Üniversite ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğiyle, Slow Food Vakfı tarafından oluşturulan “Ark of Taste” (Lezzetler Atlası) listesine dahil edildi.

Osmanlı saray mutfağının önemli içeceklerinden biri olan Osmanlı Şerbeti; gül, menekşe, limon, portakal gibi çiçek ve meyve özleriyle, tamamen doğal bileşenler kullanılarak hazırlanmakta ve tarih boyunca serinletici, şifa verici bir içecek olarak tüketilmektedir. Bu geleneksel lezzet, yalnızca damak tadı açısından değil, aynı zamanda taşıdığı kültürel miras bakımından da geçmişten günümüze uzanan zengin bir mutfak geleneğini temsil etmektedir.

“Ark of Taste” endüstriyel gıda üretiminin artmasıyla birlikte kaybolma tehlikesi altında olan yerel ve geleneksel tatları belgeleyerek korumayı amaçlayan uluslararası bir girişimdir. Osmanlı Şerbetinin bu listeye alınması, hem tarihî bir değerin korunması hem de geleneksel üretim yöntemlerine dikkat çekilmesi açısından önemli bir adım oldu.

Bu gelişme, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin yerel kültürel değerleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılığının somut bir göstergesi olmakla birlikte, aynı zamanda geleneksel tariflerin korunması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve kültürel farkındalığın artırılması gibi birçok alanda katkı sağlamaktadır.