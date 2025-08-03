Osmanlı torununun diploması hakkında flaş karar!

Soruşturma dosyasında, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun sahte elektronik imza kullanılarak İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına mezuniyet kaydı oluşturulduğu belirlendi.

Bu usulsüz kayıt, YÖK sistemine de işlenmiş, ancak denetimler sırasında sahtecilik açığa çıktı.

YÖK’ün savcılığa gönderdiği resmi yazıda, Osmanoğlu’nun ne İnönü Üniversitesi’nde ne de başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir öğrenci ya da mezuniyet kaydının bulunmadığı net bir şekilde ifade edildi.

Ayrıca, Osmanoğlu’nun kendi adına kayıtlı telefon numarasıyla sistem üzerinden defalarca mezuniyet sorgusu yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Osmanoğlu hakkında “resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

65 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara’da 65 sayfalık iddianamede, sahte diploma ve usulsüz atamalarla ilgili detaylı bilgilere yer verilirken, Osmanoğlu’nun soruşturmasının devam ettiği ve yeterli delile ulaşıldığında kamu davası açılacağı belirtildi.

İddianamede, sahte e-imza ile devlet sistemlerine erişim sağlandığı ve mezun olmayan kişilerin akademik unvanlar aldığı da ortaya kondu.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, daha önce tarih derslerinde “yanlış anlatılan tarih” nedeniyle kötü notlarla cezalandırıldığını iddia etmiş, ancak şimdi sahte diploma girişimiyle yargı karşısına çıkacak. Soruşturma, YÖK ve savcılık tarafından titizlikle takip ediliyor.

DİPLOMA İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili X hesabından açıklama yapan Gazeteci Emrullah Erdinç, "Kayıhan Osmanoğlu’nun diploma saltanatı sona erdi. Kendisini Osmanlı torunu olarak tanıtan Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki mezuniyet kaydı iptal edildi" ifadelerini kullandı.