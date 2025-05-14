Osmanlı ve Selçuklu hazinesi ortaya çıkarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Osmanlı ve Selçuklu hazinesi ortaya çıkarıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 66 yaşındaki R.Ö.'nün evinde, farklı dönemlere ait 1013 adet altın, gümüş sikke ve kağıt para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde yaşayan R.Ö.'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığına dair istihbarat aldı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon için harekete geçti. Şüphelinin evine dün sabah saatlerinde baskın yapan ekipler, yaptıkları aramalarda Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, Fransız İmparator Napolyon gibi hükümdarların dönemlerine ait 1013 adet altın, gümüş ve kağıt para geçirildi.

Eserlerden 887'in gümüş, 122'sinin altın sikke, 4'ünün de Osmanlı Dönemi'ne ait kağıt para olduğu belirlendi. Eserlerin incelemelerin ardından Bursa Kent Müzesi'ne teslim edileceği öğrenilirken, R.Ö. gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Bursa’da altın ve gümüş sikke operasyonu

Son Haberler
Dijital arşivin gizli gücü! Veri güvenliğiyle geçmişin izinde
Dijital arşivin gizli gücü! Veri güvenliğiyle geçmişin izinde
Eğirdir'de gıda güvenliği alarmı! Yöresel pazar mühürlendi
Eğirdir'de gıda güvenliği alarmı! Yöresel pazar mühürlendi
Boşanma aşamasındaki erkek, kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladı
Boşanma aşamasındaki erkek, kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladı
Sosyal medyada silah teşhir edenlere operasyon: Gözaltına alındılar
Sosyal medyada silah teşhir edenlere operasyon: Gözaltına alındılar
Erdoğan’ın yakın gelecekteki planı! Saray’ın derin yazarı ağzından kaçırdı…
Erdoğan’ın yakın gelecekteki planı! Saray’ın derin yazarı ağzından kaçırdı…