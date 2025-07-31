Osmanlı’nın kültürel hazinesi Çeşme Kalesi’nde!

Kültürlerin, geleneklerin ve yaşam biçimlerinin sessiz tanıkları olan giysiler, bu kez Çeşme Kalesi'nin tarihi atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor. "Zamanın Tanıkları" adlı sergi, 13 Ağustos itibariyle Çeşme Kalesi Ceneviz Kulesi Sergi Salonu'nda açılıyor. Sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak. Sergide; Osmanlı Cihan Devleti'nin çok uluslu ve çok kültürlü yapısını yansıtan orijinal halk kıyafetleri ile yaşam objeleri yer alıyor. Feyza Uluumay Gökalp Koleksiyonu, Nihal Keriman Erbay Koleksiyonu ve Sabiha Tansuğ Koleksiyonu'ndan özenle seçilmiş parçalar, ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

Serginin odak noktasının, aynı zamanda koleksiyonların kaynağı olan Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri Müzesi'nin kurucusu, merhum Esat Uluumay'ın 50 yılı aşkın emekle oluşturduğu benzersiz arşiv olduğunu belirten vakıf yöneticisi ve serginin küratörü Feyza Uluumay Gökalp, koleksiyonun değerini şu sözlerle vurguladı: "Osmanlı Cihan Devleti, 624 yıl boyunca üç kıtada hüküm sürmüş, içinde onlarca farklı etnik grubun, inanç sisteminin ve yaşam biçiminin bir arada bulunduğu büyük bir medeniyetti. Bugün bu büyük mozaiğin izlerini en iyi şekilde yansıtan alanlardan biri, halk kıyafetleri ve yaşam kültürüdür. Koleksiyonumuz, Osmanlı coğrafyasında yaşamış farklı halkların giyim alışkanlıklarını, sosyal statülerini, ritüellerini ve günlük yaşantılarını anlatan çok değerli bir belge niteliği taşıyor"

Gökalp, koleksiyonda Anadolu, Balkanlar, Orta Asya, Kuzey Avrupa, Sudan, Etiyopya ve Yemen gibi geniş bir coğrafyada yaşamış halklara ait orijinal kıyafetler yer alacağını belirtti. Gökalp, kıyafetlerin her birinin, bölgenin doğal şartlarına sosyal yapılarına ve geleneksel estetik anlayışına göre şekillendiğini ve asırlık yaşam izlerini taşıdığını ifade etti.

Uluumay Vakfı'nın arşivinin, yalnızca kıyafetlerle sınırlı olmadığını belirten Gökalp, koleksiyonun toplamının 55 bin parçayı aşan geniş bir kültürel hafızayı kapsadığını kaydetti. Gökalp, dergah kültürü, kahve kültürü, hamam kültürü, halk takıları, müzik aletleri, mutfak kültürü, boncuklu eşyalar, at koşum ve binicilik kültürü, Osmanlı coğrafyasındaki semavi din önderlerinin kıyafetleri halk el sanatları ve bastonlar gibi ayrı ayrı müze olabilecek alt koleksiyonların da vakıf bünyesinde olduğunu söyledi.

Çeşme'de açacakları serginin, yalnızca bir sanat etkinliği değil; aynı zamanda bir bellek mekanı işlevi de göreceğini vurgulayan Feyza Uluumay Gökalp, "Geçmişi anlamadan bugünü kuramayız. Bu koleksiyon, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bilgilerin, ustalıkların ve estetik anlayışların bugüne taşınması için bir köprü görevi görüyor. Özellikle genç kuşakların bu kıyafetlere ve objelere bakarken tarihi bağ kurması, bizim için çok kıymetli" dedi.

"Zamanın Tanıkları", yalnızca bir kıyafet sergisi değil; halkların, geleneklerin ve kimliklerin hafızasını görünür kılan bir kültürel şölen niteliğinde olacağını belirten Feyza Uluumay Gökalp, 13 Ağustos'ta açılacak olan serginin 13 Eylül tarihine kadar, 10.00 - 18.00 saatleri arasında, ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini ifade etti.