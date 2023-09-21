OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yayın Tarihi:

Aşağıda adı soyadı/ünvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliği mümkün olmamıştır. 213 Sayılı VUK’nun 104. maddesi gereği iş bu ilan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak dairemize bizzat ve bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adresleri ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur.13.09.2023

Ercan TOKMAR
Vergi Dairesi Müdürü
SıraVergi NoAdı Soyadı(ünvanı)AdresVergi TuruVergi DonemiTakip Dosya NoTakip Tutari
10080636783TEKİN AFACANMERNİS YOK00102018012018122022100714DYU00000191.593.245,68
21560086213ENVER BAYRAKTARMERNİS YOK00102016012016122022122714DYV00002314.098.498,70
31560086213ENVER BAYRAKTARMERNİS YOK00102014012014122022122714DYV00001452.836.767,42
41560086213ENVER BAYRAKTARMERNİS YOK00152014072014072022122714DYV00001231.258.358,20
53670428555SERCAN EROLMERNİS YOK00102014012014122021122014DYX00000801.387.091,11
63670428555SERCAN EROLMERNİS YOK00152014102014102021122014DYX00000721.210.691,99
73920010369BÜLENT GENÇMERNİS YOK00102018012018122023030614DYX00000071.676.207,95
83920356886ALPASLAN GENÇMERNİS YOK00102020012020122022122914DYX00000842.894.312,93
93980542313MEHMET GÖKMERNİS YOK00102020012020122023082414DYX00000401.682.867,10
105980050616KENAN KUŞCUOĞLUMERNİS YOK00712012052012052021121614DYZ00000015.744.198,52
116020246064AHMET SERKAN KÜÇÜKMERNİS YOK00152014042014042023061414DYa00000099.979.509,46
126020246064AHMET SERKAN KÜÇÜKMERNİS YOK00152014052014052023061414DYa00000111.921.650,31
136091299358LİMAN CIVATA HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİOSTİM OSB MAH. 1234 CAD. NO:134 Y.MAHALLE/ANKARA00152023072023072023090714DYa000000220.546.236,00
147080106051ABDÜLKADİR ÖZTUNCAMERNİS YOK00152017112017112022082514DYb00001161.995.686,58
157080106051ABDÜLKADİR ÖZTUNCAMERNİS YOK00152017122017122022082514DYb00001171.764.361,54
167080106051ABDÜLKADİR ÖZTUNCAMERNİS YOK00152017082017082022082514DYb00001201.587.242,42
177080106051ABDÜLKADİR ÖZTUNCAMERNİS YOK00152017092017092022082514DYb00001181.262.419,46
187140221495NİHAT ÖZTÜRKMERNİS YOK00102008012008122023030214DYb00000031.717.874,49
197850163384İHSAN SÜERTSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ00712012032012032019052814DYb00001266.872.949,32
207850163384İHSAN SÜERTSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ00712012032012032019052814DYb00001282.323.579,00
217850163384İHSAN SÜERTSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ00712012032012032019052814DYb00001291.734.831,60
227850163384İHSAN SÜERTSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ00152012032012032019052814DYb00001251.443.731,42
#ilangovtr BASIN NO: ILN01893517