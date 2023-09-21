OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Yayın Tarihi:
Aşağıda adı soyadı/ünvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliği mümkün olmamıştır. 213 Sayılı VUK’nun 104. maddesi gereği iş bu ilan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak dairemize bizzat ve bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adresleri ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur.13.09.2023
|Ercan TOKMAR
|Vergi Dairesi Müdürü
|Sıra
|Vergi No
|Adı Soyadı(ünvanı)
|Adres
|Vergi Turu
|Vergi Donemi
|Takip Dosya No
|Takip Tutari
|1
|0080636783
|TEKİN AFACAN
|MERNİS YOK
|0010
|201801201812
|2022100714DYU0000019
|1.593.245,68
|2
|1560086213
|ENVER BAYRAKTAR
|MERNİS YOK
|0010
|201601201612
|2022122714DYV0000231
|4.098.498,70
|3
|1560086213
|ENVER BAYRAKTAR
|MERNİS YOK
|0010
|201401201412
|2022122714DYV0000145
|2.836.767,42
|4
|1560086213
|ENVER BAYRAKTAR
|MERNİS YOK
|0015
|201407201407
|2022122714DYV0000123
|1.258.358,20
|5
|3670428555
|SERCAN EROL
|MERNİS YOK
|0010
|201401201412
|2021122014DYX0000080
|1.387.091,11
|6
|3670428555
|SERCAN EROL
|MERNİS YOK
|0015
|201410201410
|2021122014DYX0000072
|1.210.691,99
|7
|3920010369
|BÜLENT GENÇ
|MERNİS YOK
|0010
|201801201812
|2023030614DYX0000007
|1.676.207,95
|8
|3920356886
|ALPASLAN GENÇ
|MERNİS YOK
|0010
|202001202012
|2022122914DYX0000084
|2.894.312,93
|9
|3980542313
|MEHMET GÖK
|MERNİS YOK
|0010
|202001202012
|2023082414DYX0000040
|1.682.867,10
|10
|5980050616
|KENAN KUŞCUOĞLU
|MERNİS YOK
|0071
|201205201205
|2021121614DYZ0000001
|5.744.198,52
|11
|6020246064
|AHMET SERKAN KÜÇÜK
|MERNİS YOK
|0015
|201404201404
|2023061414DYa0000009
|9.979.509,46
|12
|6020246064
|AHMET SERKAN KÜÇÜK
|MERNİS YOK
|0015
|201405201405
|2023061414DYa0000011
|1.921.650,31
|13
|6091299358
|LİMAN CIVATA HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|OSTİM OSB MAH. 1234 CAD. NO:134 Y.MAHALLE/ANKARA
|0015
|202307202307
|2023090714DYa0000002
|20.546.236,00
|14
|7080106051
|ABDÜLKADİR ÖZTUNCA
|MERNİS YOK
|0015
|201711201711
|2022082514DYb0000116
|1.995.686,58
|15
|7080106051
|ABDÜLKADİR ÖZTUNCA
|MERNİS YOK
|0015
|201712201712
|2022082514DYb0000117
|1.764.361,54
|16
|7080106051
|ABDÜLKADİR ÖZTUNCA
|MERNİS YOK
|0015
|201708201708
|2022082514DYb0000120
|1.587.242,42
|17
|7080106051
|ABDÜLKADİR ÖZTUNCA
|MERNİS YOK
|0015
|201709201709
|2022082514DYb0000118
|1.262.419,46
|18
|7140221495
|NİHAT ÖZTÜRK
|MERNİS YOK
|0010
|200801200812
|2023030214DYb0000003
|1.717.874,49
|19
|7850163384
|İHSAN SÜER
|TSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ
|0071
|201203201203
|2019052814DYb0000126
|6.872.949,32
|20
|7850163384
|İHSAN SÜER
|TSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ
|0071
|201203201203
|2019052814DYb0000128
|2.323.579,00
|21
|7850163384
|İHSAN SÜER
|TSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ
|0071
|201203201203
|2019052814DYb0000129
|1.734.831,60
|22
|7850163384
|İHSAN SÜER
|TSIKHISDZERI CAD. 3.ÇIKIŞ NO:5 KOBULETİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ
|0015
|201203201203
|2019052814DYb0000125
|1.443.731,42
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01893517