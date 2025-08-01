ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! YKS tercih süreci başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! YKS tercih süreci başladı

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri sürecinin başladığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri sürecinin başladığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylar için "1-13 Ağustos arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

"İMKAN VARSA ÜNİVERSİTEYİ GEZİN"

Tercih yapacak adaylara tavsiyelerde bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum."

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