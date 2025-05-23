ÖSYM duyurdu! İki sınav sonuçları açıklandı

Kaynak: AA
ÖSYM duyurdu! İki sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'da uygulanan 2025-DUS 1. Dönem ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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