ÖSYM duyurdu: MSÜ sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Kaynak: AA
ÖSYM duyurdu: MSÜ sınava giriş belgeleri erişime açıldı

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Şubat'ta uygulanacak 2025-MSÜ'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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