ÖSYM duyurdu: Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!

Kaynak: AA
ÖSYM duyurdu: Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 6 Ekim saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Son Haberler
MHK soruşturmanın perde arkası! Kız arkadaş ve Ali Koç sürprizi
MHK soruşturmanın perde arkası! Kız arkadaş ve Ali Koç sürprizi
Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan ağızları açık bırakacak iddia! Servetinin araştırılmasını isteyip o isimleri suçladı
Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan ağızları açık bırakacak iddia! Servetinin araştırılmasını isteyip o isimleri suçladı
Milyonlarca vatandaşın parasını enflasyon eritti: Acı gerçeği dev şirket duyurdu
Milyonlarca vatandaşın parasını enflasyon eritti: Acı gerçeği dev şirket duyurdu
Galatasaray sezon sonu onu gönderecek
Galatasaray sezon sonu onu gönderecek
Belçika’da son üç ayın en yüksek enflasyon oranı kaydedildi
Belçika’da son üç ayın en yüksek enflasyon oranı kaydedildi