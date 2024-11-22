ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı!

ÖSYM, YDS​ sonuçlarını açıkladı. YDS'ye giren adaylar​ https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonucu öğrenebilecek.

ÖSYM, YDS sınav sonuçlarını şu açıklamayla duyurdu:

''3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir"

YDS SONUÇLARI​ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından 22 Kasım'da erişime açılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarına adaylar, ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra 3 Kasım'da uygulanan YDS sınav puanını öğrenebilecek.