ÖSYM sınavına girenler dikkat! Giriş yerleri açıklandı

ÖSYM, 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) ikinci dönem sınav yerlerini açıkladı. Bu duyuru, binlerce tıp öğrencisinin sınav hazırlıklarında yeni bir aşamaya geçiş yapmasına olanak tanıdı. Adaylar, 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek sınav için belirlenen yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

Sınav giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 8 Ağustos'tan itibaren erişilebilir durumda olacak. TUS/2 sınavına katılacak adaylar, şimdi gözlerini sınavın yapılacağı tarihe dikmiş durumdalar. Sınav, tıpta uzmanlık eğitimi adaylarının yanı sıra yurt dışı diploma denkliği için seviye tespiti yapacak olan adayları da kapsıyor.