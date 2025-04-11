ÖSYM takvimi paylaştı! İşte hafta sonu yapılacak sınavlar...

DİB-MBSTS 44 ildeki 45 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav için 102 bina ve bin 708 salon kullanılacak. Sınav 14.45'te başlayacak. Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.

e-YDS Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan elektronik sınav merkezlerinde Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde uygulanacak. Saat 13.45'te başlayacak sınavda adaylar 13.30'dan sonra binalara alınmayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

ALES, 81 il ile Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek'te 94 sınav merkezinde yapılacak. Sınav için 409 bina ve 6 bin 881 salon kullanılacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi günü 11.00 - 14.30 saatleri arasında, pazar günü ise 07.00 - 10.00 saatleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

Sınav uygulamaları ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti: