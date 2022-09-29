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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS'un sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 4 Eylül'de düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) sonuçları açıklandı

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 11:44
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ÖSYM tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı TUS'un sonuçlarını açıkladı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS'un sonuçları açıklandı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-TUS 2. dönem ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinde öğrenebilecekler.

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