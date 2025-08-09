ÖSYM, yeni YKS tercih kılavuzunu yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Danıştay'ın, hukuk fakültelerine giriş barajı ile ilgili kararından sonra yeni ‘Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Kılavuzu’nu yayımladı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan hukuk fakültelerine yerleştirme işlemlerinde esas alınan başarı sıralamasının 100 bin olarak belirlenmesi işleminin yargı kararıyla yürütülmesinin durdurulduğu hatırlatılarak, "Bu kapsamda, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda 'Hukuk' lisans programlarına başvurabilmek için gereken en düşük başarı sırası 125 bin olarak güncellenmiştir. Kılavuz yeni haliyle ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanmıştır. Adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebilecektir. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar da tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecektir" denildi.

