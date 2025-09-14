Ot yakan adam trajik şekilde hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ot yakan adam trajik şekilde hayatını kaybetti

Bartın'da otları yakmak isterken dumandan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Bartın'da otları yakmak isterken dumandan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Akçamescit köyünde otları yakan Lütfi Zengin (62), çevreye yayılan dumandan etkilendi. Zengin'in Dere Çatı mevkiinde bulunan tarlasında ateş yakmasının ardından zehirlendiğini fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zengin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay üzerine Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı adamın vücudunda yanıklar olduğu belirlendi.

Son Haberler
Doğanın tatlı hediyesi! Besleyici, lezzetli ve sağlık dolu
Doğanın tatlı hediyesi! Besleyici, lezzetli ve sağlık dolu
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B metroyu salladı: Albüm tanıtımı şaşırttı! Fare paniği
Dünyaca ünlü rapçi sokaklarda: Albüm tanıtımı şaşırttı!
Kaymakamlık denize girmeyi yasakladı
Kaymakamlık denize girmeyi yasakladı
Tırmanışta kaybolan Fransız turist bulundu
Tırmanışta kaybolan Fransız turist bulundu
Ayı lokantaya oturup, bir de servis bekledi
Ayı lokantaya oturup, bir de servis bekledi