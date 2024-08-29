Otel çalışanı tek kalan kadının odasına gizlice girdi! Skandal görüntüler gizli kamerada çıktı

İspanya'da skandal bir olay yaşandı... Benidorm kentinde 11 yaşındaki oğluyla birlikte tatil yapan Rara Armstrong, kaldığı otelde resepsiyonistin tacizine uğradı.

Armstrong, resepsiyonistin kendisine arkadaşlık teklif ettiğini, bu teklifi reddetmesi üzerine ise odasına izinsiz girip özel eşyalarını karıştırdığını belirtti.

OĞLUNUN TABLETİNİ GİZLİCE ODAYA YERLEŞTİRDİ

İğrenç olayı ispat etmek için 11 yaşındaki oğlunun tabletini kullanarak odaya gizli kamera yerleştiren Armstrong, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi.

Genç kadın, resepsiyonistin odasına gizlice girip iç çamaşırlarını kokladığını ve ardından pantolonun arka cebine yerleştirdiğini gördü.

Yaşadığı olayın ardından otelden ayrılıp başka bir otelde tatiline devam eden talihsiz kadın Armstrong, "Bu olay beni derinden sarstı. Kendimi korkunç ve ihlal edilmiş hissettim. Böyle bir şey yaşamayı asla beklemiyordum. Özellikle oğlumla birlikte tatilde böyle bir durumla karşılaşmak çok üzücüydü." ifadelerini kullandı.