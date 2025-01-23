Otel faciasında üst üste gözaltılar! 78 kişiye mezar oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otel faciasında üst üste gözaltılar! 78 kişiye mezar oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını faciasında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Yardımcısı İrfan Acar'ın da gözaltına alındığını böylelikle sayının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma tüm hızıyla sürüyor.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

İşletme Sahipleri Halit ve Emine Ergün, İşletme Müdürü Emir Aras, Kartal Otelleri Genel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Çoşkun daha sonra Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Yardımcısı İrfan Acar'ın da gözaltına alınmasıyla beraber gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

"KİMİN KUSURU VARSA HESAP VERECEK"

Katıldığı bir televizyon kanalında gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adli sürecin özellikle kime varırsa ucu nereye giderse sonuna kadar etkili bir şekilde sürdürülmesi yönünde bir kararlılık söz konusu. Yangında kimin kusur varsa hesap verecek" dedi.

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