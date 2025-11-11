Olay, dün gece saat 22.43 sıralarında Mimarsinan Mahallesi D-100 Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışanlar silah sesleri duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 39 ADZ 818 plakalı otomobilin şoför koltuğunda ve ön yolcu koltuğunda iki kişinin yaralı halde olduğunu gördü.

Şoför koltuğundakinin Emre Güçlü olduğu, ağır yaralı şekilde Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Ön koltukta bulunan Emrah Yılmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Emre Güçlü de kaldırıldığı hastanede bir süre sonra öldü. İncelemelerin ardından saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

OTEL ODASINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

Ekipler, olay yerinin yakınındaki Marina Park Otel'in güvenlik kameralarını incelediği sırada, otel görevlileri 311 numaralı odada bir kadının da ölü bulunduğunu bildirdi. Odaya geçen ekipler, Melisa Kölekçi isimli kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde 2 adet 9 mm kovan bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişiyi de vuran kişinin Hakan K. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Büyükçekmece’de dün gece yarısı gerçekleşen silahlı saldırıda Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz araç içerisinde vurularak hayatını kaybederken Melisa Kölekçi ise bir otel odasında silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlatırken cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'’ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

"GELİN, KARDEŞİNİZ VURULDU"

Emrah Yılmaz’ın ağabeyi Üzeyir Yılmaz saldırıyı gerçekleştiren kişiyi tanımadıklarını belirterek "Bize gece saat 01.30 civarı haber verdiler: "Gelin, kardeşiniz vuruldu. Gelin, cenazenizi alın" diye. Biz de apar topar gittik hastaneye. Ne yaşanmış, ne bitmiş hiçbir şeyden haberim yok. Yapan kişi Hakan Kaya diye bir duyuru var ama kimdir, necidir, onu da bilmiyoruz. Zaten kardeşimin de onlarla bir bağlantısı bile yok. Sadece çağırmışlar, "Gel bir gezelim" demiş o. Yani başka bir şey yok. Bir borcu olsun, bir kavgası olsun öyle bir arkadaşlığı da yok. Pisi pisine gitti ya, öyle diyeyim" diye konuştu.