Otel odasında saç ekimi kabus oluyor! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Türkiye, saç ekimi alanında dünya lideri konumunda. Her yıl binlerce kişi, uygun maliyetli ve yüksek kaliteli hizmetler için İstanbul’un yolunu tuttu. Ancak, bu popülerliğin gölgesinde büyüyen bir tehlike var: otel odalarında yapılan saç ekimi işlemleri. Uzmanlar, bu tür ortamlarda gerçekleştirilen işlemlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığını ve hastaların hayatlarını tehlikeye atabileceğini belirtti.

Uzmanlar, saç ekimi gibi cerrahi bir işlemin yalnızca hastane veya akredite kliniklerde yapılması gerektiğini vurguladı. Aynı uzmanlar, “Saç ekimi ciddi bir tıbbi müdahaledir. Otel odası gibi steril olmayan ortamlarda yapılan işlemler, enfeksiyon riskini artırır ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir. Hastalar, işlemi gerçekleştirecek doktorların mesleki geçmişini ve kliniğin hijyen standartlarını mutlaka araştırmalı” dedi.

BİLİMSEL VERİLER VE RİSKLER

Bilimsel araştırmalar, saç ekimi işlemlerinde hijyenin önemini net bir şekilde ortaya koydu.

İngiltere’de yapılan bir çalışma, steril olmayan ortamlarda gerçekleştirilen cerrahi işlemlerin enfeksiyon oranlarını artırdığını gösterdi.

Özellikle, saç ekimi sırasında kullanılan ekipmanların tek kullanımlık olmaması veya uygun şekilde sterilize edilmemesi durumunda, Hepatit B, HIV ve mantar enfeksiyonları gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) verilerine göre, steril olmayan cerrahi işlemler, enfeksiyon riskini %30’a kadar artırabilir.

Saç ekimi gibi hassas bir işlemde, bu oranlar daha da kritik hale geldi. Uzmanlar, dünya çapında tanınmış bir saç ekimi uzmanı olarak, “Otel odalarında yapılan işlemler, yalnızca enfeksiyon riskini değil, aynı zamanda doğal olmayan sonuçlar ve doku hasarı gibi estetik problemleri de beraberinde getiriyor” uyarısında bulundu.

ULUSLARARASI UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası alanda saç ekimi üzerine çalışan uzmanlar da Türkiye’deki bu soruna dikkat çekti.

İngiltere merkezli saç ekimi uzmanı Dr. Bessam Farjo, “Saç ekimi, uzman bir ekip ve tam donanımlı bir klinik gerektirir. Otel odaları gibi kontrolsüz ortamlar, hem hasta güvenliğini hem de işlemin başarısını riske atar” dedi.

Farjo, hastaların klinik seçerken uluslararası akreditasyon belgelerine, örneğin TEMOS veya JCI sertifikalarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD’den Dr. William Rassman ise, saç ekimi turizminin cazibesine kapılan hastaların, düşük maliyet arayışıyla yanlış seçimler yapabildiğini belirterek, “Türkiye, saç ekimi konusunda olağanüstü bir uzmanlığa sahip, ancak bu uzmanlık yalnızca akredite kliniklerde geçerli. Otel odasında yapılan bir işlem, ucuz olabilir ama sonuçları telafi edilemez” dedi.

TÜRKİYE’NİN SAÇ EKİMİ BAŞARISI VE RİSKLER

Türkiye, saç ekimi turizminde dünya lideri konumunda. Uzmanlar, ülkeye saç ekimi için gelen hastaların %70’inin Avrupa’dan, %30’unun ise Arap dünyasından olduğunu belirtti. Ancak, bu popülerlik, bazı merdiven altı kliniklerin ve otel odalarında işlem yapan fırsatçıların ortaya çıkmasına neden oldu.

Uzmanlar ve ünlü şirket yöneticileri, “Hastalar, fiyat odaklı değil, kalite odaklı seçim yapmalı. Düşük maliyetli bir işlem, uzun vadede hem sağlık hem de estetik açıdan daha pahalıya mal olabilir” dedi.

HASTA DENEYİMLERİ VE ÖNERİLER

Saç ekimi yaptıran hastaların deneyimleri de uzmanların uyarılarını destekledi. Almanya’dan Türkiye’ye saç ekimi için gelen bir hasta, “Otel odasında yapılan bir işlemi tercih etseydim, sonuç felaket olabilirdi. Uzman bir klinik seçerek hem sağlığımı korudum hem de doğal bir görünüm elde ettim” dedi.

Uzmanlar, hastaların klinik seçerken şu noktalara dikkat etmesini önerdi:

Doktorun Uzmanlığı: İşlemi gerçekleştirecek doktorun dermatoloji veya plastik cerrahi alanında sertifikalı olduğundan emin olun.

Klinik Akreditasyonu: Klinik, uluslararası standartlara uygun olmalı ve TEMOS veya JCI gibi akreditasyonlara sahip olmalı.

Hasta Yorumları: Daha önce işlem yaptıran hastaların yorumlarını inceleyin.

Sterilite: Kullanılan ekipmanların tek kullanımlık veya uygun şekilde sterilize edildiğinden emin olun.