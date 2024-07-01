Otel olmayacak yerden duman çıkmaz. Marmaris ve Kuşadası'ndaki yeni yakılan yerlere bakın

Düzenleme: Serhat Ağa
Otel olmayacak yerden duman çıkmaz. Marmaris ve Kuşadası'ndaki yeni yakılan yerlere bakın

Marmaris Bördübet Koyu’nda orman yangınlarının çıktığı yer, kapladığı alan itibari ile dikkatleri üzerine çekti. Kuş uçuşu görüntülerde, çıkan orman yangının otel ve maden sahası yaptırılacak alan kadar olması da görüntülere yansıdı.

Yaz mevsiminin gelmesi ile ülkemizin dört bir yanında her gün onlarca orman yangını çıkıyor. Meydana gelen yangınların kimi doğal nedenlerden dolayı yaşanırken bazı orman yangınları sabotaj kaynaklı meydana geliyor.

Önceki yıllarda da şahit olunan acı gerçek ise orman yangınlarının olduğu manzaralı yerlere daha sonra otel dikildiği. Dün öğlen saatlerinde Muğla Marmaris’te bulunan Bördübet Koyu’nun yeşil görüntüsünü siyaha çevirdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Hisarönü Mahallesi’nde bulunan koyda çıkan orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları yapıldı. Cennet gibi koyda çıkan yangın ekiplerin müdahaleleri ile birkaç saat içerisinde söndürüldü.

BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE SİMSİYAH OLDU

Söndürme çalışmaları ve sonrasında yemyeşil koyun siyaha dönmesi havadan da görüntülendi. Aynı zamanda meydana gelen orman yangını bölgesinde karavan ile tatil yapan 3 şahısta ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DENİZE SIFIR YERDE ÇIKAN YANGIN ŞÜPHELENDİRDİ

Yaz mevsiminde mavi yolculuğun önemli rotalarından birisi olan Bördübet Koy’unda çıkan yangının tam da denize sıfır olması, yeşil alanının daha sonra otele döndürüleceği konusunda vatandaşları tedirgin etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri yangın sonrasındaki incelemeleri sonrasında 5 hektarlık alanın küle döndüğünü belirledi. Ayrıca yangının çıktığı alandaki karavanla tatil yapan 3 şahsın da orman yangınına sebebiyet verdiği şüphesi ile gözaltına alındığı da edinilen bilgiler arasında.

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