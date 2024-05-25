Otel sahibini uydu fotoğrafları yaktı

Bodrum Yalıkavak’ta yapılan bir otelin doğayı nasıl tahrip ettiği uydu görüntüleri ile tespit edildi. Küdür Mevkii’nde 13 dönüm arazi üzerine yapılan otelin, 3. Derece doğal sit alanı ve kıyı kenar çizgisinde kalan koyu betona dönüştürdüğü öğrenildi.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün açtığı davada hazırlanan bilirkişi raporu, otelin neden olduğu çevre tahribatını gözler önüne serdi.

Otelin yüksekliğinin 2016 tarihli yapı kayıt kullanım belgesine göre otelin yüksekliği 3 kat olması gerekirken denizden bakıldığında 7 kat yükseğe çıktığı görüldü. Bodrum Belediyesi, 2019 yılında inşaatı mühürledi ve fazladan yapılan katlar yıkıldı. İnşaat çalışmaları bir süre dursa da sonrasında inşaat kaçak olarak devam etti.

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Delil olarak sunulan fotoğrafların tamamı ise uydu fotoğraflarıydı. Uydu, ‘Zararımız olmadı’ diyen şirket sahibinin savunmasını çürüttü.

BETONLAŞMAYI GOOGLE EARTH KARE KARE YAKALADI

5 Kasım 2021 tarihinde hazırlanan bilirkişi raporunda kaçak yapılaşmanın tespitinin neredeyse tamamında uydu fotoğrafları delil oldu. Mavi ve yeşili betona dönüştüren şirket sahibi uydu fotoğraflarıyla 3 yıl hapis cezası aldı. Raporun detayında şu ifadelere yer verildi:

“Yalıkavak Mahallesi 579 Ada 1 parselde yapılan incelemede geçmiş yıllara ait Google Earth uydu fotoğrafları ve sokak fotoğrafları birleştirildiğinde, kuzey bölümünde otelin deniz cephesine bakıldığında yedi katlı, güney bölümünde ise kısmen beş katlı, bir kısmının ise altı katlı olduğu gözüktüğü, güney bölümünde 350 metrekare bir alanın ilave olarak yapıldığı tespit edildi. Otelin sahil bölümünde kalan ve betonarme aksamlı olarak inşa edilen 15,25x11,25 metre ebatlarında bir imalatın daha önceki yıllara ait uydu fotoğraflarında gözükmediği belirlendi.”

“Deniz cephesine kum dolguları yapılarak alan kazanılmıştır. Bu çalışmalar 2016 yılında başlamış ve 2021 yılında tamamlanmış. Kıyıda yapılan dolgu ile kıyının doğal yapısının bozulduğu, hayvan ve bitkilerin üremesi çoğalmasının engellenebileceği düşünülmektedir. Otelin yanında bulunan U şeklindeki yolun Temmuz 2017 tarihli uydu fotoğrafında hafriyatı kısmen yapılmış gözüktüğü, Ağustos 2018 tarihli uydu fotoğrafında ise hafriyatın genişletilmiş şekilde gözüktüğü, 2019 tarihli Google Earth uydu fotoğrafında otelin üst katında imalatın bitildiği, 2021 tarihli fotoğrafta ise yol inşaatı, istinat duvarı ve çevre düzenlemesi bitirilmiş olarak gözüktüğü tespit edildi. İzinsiz ve kaçak imalatların vahamet edecek nitelikte tahribat vermesi nedeni ile 3. Derece Doğal Sit Alanı dokusunu kaybetmiş olduğu derin hafriyatlar ve dolgular nedeniyle tahribatın geri dönüşümü mümkün değildir.”

MAHKEME KARARINDAN SONRA DA DEVAM ETTİ!

Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesi, imar kirliliği suçlamasıyla yargılanan MGallery The Bodrum Hotel sahibi Murat Delibalta’ya 3 yıl hapis cezası verdi. Ancak bu karardan kısa bir süre sonra ilginç bir gelişme daha yaşandı. Otel müşterilerinin denize girmesi için yapılan iskele için denize beton döküldü.

Dönemin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın bile kaçak olan iskelesini yıktığı günlerde Delibalta oteline beton iskele yapması tartışılmıştı. Delibalta, mahkemeden aldığı hapis cezasıyla birlikte beş yıl içerisinde herhangi bir suça karışmaması gerekiyordu. 1 Haziran 2022 tarihinde alkollü araç kullanırken polis uygulamasına takılan Delibalta, 1,74 promil alkollü olduğu tespit edildi. Delibalta mahkemede, ‘Ben alkollü araç kullandım. Pişmanım. Alkolmetreye itiraz ediyorum’ diye savunma yaptı. Tutuklanan Delibalta Çorlu Cezaevi’ne gönderildi. Koşullu salıverilmesi 2025 yılında tamamlanması gerekirken, İstanbul 29’ncu Asliye Ceza Mahkemesi iki ay önce Delibalta’yı jet hızlıya tahliye etti.